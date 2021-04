Profondità o gioco stretto? Gattuso alle prese col solito ballottaggio

Rino Gattuso è alle prese con il solito ballottaggio in attacco in vista della sfida contro il Cagliari: Victor Osimhen o Dries Mertens? Il Corriere del Mezzogiorno si esprime così in merito: "Osimhen potrebbe colpire di più in profondità se il Cagliari dovesse aprirsi, Mertens ha le risorse per far venir fuori i difensori avversari. A Castel Volturno si fanno le valutazioni pensando al piano-partita e studiando lo stato di forma di entrambi. Osimhen è in grande spolvero, ha segnato cinque gol da quando è rientrato in forma, Mertens ha la capacità d’illuminare la proposta offensiva in qualsiasi momento".