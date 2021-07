Psg pensa a Koulibaly: prima offerta respinta dal Napoli

Koulibaly è il giocatore più pagato dell’organico del Napoli, il suo ingaggio oscilla intorno ai 6 milioni a stagione e il contratto è ancora abbastanza lungo, la scadenza è prevista fra due anni, nel 2023. È il difensore senegale l'oggetto dell'attenzione di questo focus presente oggi sul Corriere del Mezzogiorno: "Kalidou è disposto a parlarne, non avendo impegni in Nazionale durante l’estate. Lunedì sarà al raduno e potrà sostenere l’intera preparazione a disposizione di Spalletti. Le proposte shock di tre anni fa (il Manchester United propose 104 milioni di euro) o le avances del Manchester City, pronto ad investire 90 milioni prima di virare su Ruben Dias, sono il ricordo di un ciclo che era al massimo del suo splendore ma Kalidou all’alba dei trent’anni ha ancora mercato.

Nei giorni scorsi si è fatto avanti il Paris Saint Germain ma l’offerta di 40 milioni non ha convinto il Napoli. Leonardo ha incassato e piazzato un altro colpo in difesa, prendendo a parametro zero Sergio Ramos con uno stipendio da 12 milioni di euro a stagione.