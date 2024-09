Quanti tifosi azzurri allo Stadium? Ecco il nuovo dato del settore ospiti per Juve-Napoli

Fino a ieri mattina erano 2.300 i tifosi attesi nel settore ospiti dello Juventus Stadium, poi nel pomeriggio la prefettura di Torino ha emesso un’ordinanza e il numero è sceso a 1.080, ovvero quelli non residenti a Napoli e provincia su cui è caduto il divieto di trasferta. Le restrizioni sono arrivate soltanto ieri, nonostante la vendita dei biglietti fosse stata esaurita ad agosto, quando ancora non erano ufficiali né la data e tantomeno l’orario della partita. In totale - precisa il Corriere dello Sport - sono stati annullati 1.220 tagliandi.

Una decisione inattesa, ma giovedì l’Osservatorio con una determinazione già non lasciava scampo alle interpretazioni: "L’incontro di calcio Juventus-Napoli è rinviato alle valutazioni del Casms per l’individuazione di adeguate misure di sicurezza", a 48h dalla partita e dalla trasferta con viaggi prenotati, i biglietti e gli alberghi pagati. Ieri intorno alle 16 la nota ufficiale del club azzurro e poi il comunicato bianconero sui rimborsi. Immediate le proteste con class action annunciate da più parti.