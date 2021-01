Quanto vale la Supercoppa? Il Covid riduce drasticamente la cifra incassata da Napoli e Juve

Quanto vale la partecipazione alla Supercoppa per Napoli e Juventus? Prova a rispondere all'interrogativo l'edizione odierna di Repubblica, che spiega come non saranno raggiunge le cifre dello scorso anno, col match disputato in Arabia Saudita. In quell'occasione per Juve e Lazio c'era stato un incasso di 5,8 milioni.

Causa Covid, questa edizione verrà giocata a porte chiuse al Mapei Stadium e porterà nelle casse delle due società circa 2,6 milioni di euro in totale.