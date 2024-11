Quasi due mesi in vetta: da quando il Napoli è primo nessuno è riuscito a scalzarlo

Da quando il Napoli ha preso la vetta della classifica di Serie A nessun'altra squadra è mai riuscita a scalzarlo. Non ci è riuscita l'Inter, non ci è riuscito il Milan, non ci è riuscita neppure l'Atalanta, unica big capace di battere gli azzurri. E ora fanno quasi due mesi da capolista, come evidenzia l'edizione odierna de La Repubblica:

"Cinquanta giorni di fuga: tanto esaltante quanto imprevedibile, dopo il decimo posto del campionato scorso. Il Napoli si è impadronito della vetta della classifica il 29 settembre e con il passare delle gare ha dimostrato di non essere lassù di passaggio, tant’è che da allora nessuno è riuscito a interrompere la leadership solitaria degli azzurri".