Raspadori da 7 a salire per tutti i quotidiani sportivi: "Prezioso, ha classe e tecnica"

Un gol annullato e la rete della sicurezza, Giacomo Raspadori ha brillato nel successo dell'Italia contro la Macedonia di ieri sera

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Un gol annullato e la rete della sicurezza, Giacomo Raspadori ha brillato nel successo dell'Italia contro la Macedonia di ieri sera, segnando il gol del 4-2 che ha scacciato la paura dopo la rimonta dei macedoni, che aveva portato a galla qualche fantasma per gli azzurri. L'attaccante del Napoli è stato uno dei grandi protagonisti della serata, risultando tra i migliori in campo secondo siti e quotidiani.

"In partite in cui devi sempre e comunque fare la partita la sua presenza è preziosa", scrive TMW, che gli assegna un prezioso 7,5, lo stesso foto dato anche dalla Gazzetta dello Sport, che oltre al gol loda lo "straordinario lavoro di classe e tecnica". Da 7 invece per Tuttosport e Corriere dello Sport, che allo stesso tempo sottolineano il grande impegno dell'attaccante del Napoli, premiato poi con la rete del momentaneo poker.

I voti:

TMW: 7,5

Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7