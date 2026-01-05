Raspadori, oggi decide il futuro. Il Mattino: "Il Napoli resta sullo sfondo"

Raspadori, oggi decide il futuro. Il Mattino: "Il Napoli resta sullo sfondo"TuttoNapoli.net
di Arturo Minervini

Giacomo Raspadori oggi decide il futuro il Napoli resta alla finestra per valutarne un possibile ritorno dopo la cessione la scorsa estate. Così scrive l'edizione odierna de Il Mattino sul futuro dell'attaccante, ora all'Atletico Madrid, che potrebbe rientare in Italia già in questa sessione di calciomercato invernale.

"Un rientro di Zambo a fine mese cambierebbe anche le prospettive sul mercato in mediana. Oggi Raspadori può sciogliere i dubbi sul futuro: se dirà no alla Roma, il Napoli può davvero pensare a un suo ritorno. Si vedrà, perché gli azzurri per ora sono sullo sfondo" si legge sul quotidiano.