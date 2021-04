Reina distrutto dai quotidiani: "Serata da incubo, che errori! Non convince in 4 gol"

I quotidiani oggi in edicola distruggono nei voti Reina, autore di diversi errori contro il Napoli. La sua prestazione, su La Gazzetta dello Sport, viene valutata con un secco 4 così motivato: "Serata storta nel suo vecchio stadio. Rigore a parte, non convince su nessuno dei gol incassati. Male soprattutto su quello di Politano".

Stesso voto, 4, per il Corriere dello Sport, che scrive: "Lo frega il miedo escenico del suo stadio e sul sinistro di Politano concede il primo palo. E non si fa, né alla sua età, né in genere. Il resto è un incubo".