Reintegro di Massa e Giacolli, CdS: "Verrebbe da ridere se non ci fosse da piangere"

Una situazione paradossale quella di Massa e Giacomelli: i due arbitri, sospesi per irregolarità amministrative lo scorso luglio, sono potenzialmente tornati a disposizione del designatore Rocchi per le prossime gare di Serie A e Serie B. Questo il commento del Corriere dello Sport:

“Cosa che invece non sembra permeare le ultime sentenze (con irrituale patteggiamento, allora esiste?) sul caso rimborsi, con Massa e Giacomelli condannati a 1 mese e mezzo. Felici per i due arbitri, tornati già a disposizione di Rocchi. Però: nel primo filone, i documenti le giustificazioni e le argomentazioni non sono state ritenute sufficienti. In questo caso, invece, i giudici hanno preso per buono un errore marchiano di battitura di chilometri, hanno ritenuto buona l’irrituale divisione di una ricevuta del ristorante che superava i limiti. Soprattutto – e verrebbe da ridere se non ci fosse da piangere – la colpa dei chilometri in più di Giacomelli è da attribuire alla vecchiaia della sua Lexus, che sgarrerebbe del 7% sul totale. Mah”.