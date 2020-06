Repubblica - ADL al San Paolo sabato: non è da escludere trascorra anche ritiro con la squadra

De Laurentiis tornerà al fianco della squadra ora che il calcio riprende. Già annunciata la sua presenza al San Paolo per sabato sera per la sfida contro l'Inter, ma l'edizione odierna del quotidiano Repubblica fa sapere che il patron azzurro potrebbe anche essere al fianco della squadra per la vigilia della gara, dunque da venerdì, facendo un blitz di ritorno da Capri. Un modo per stare vicino ai suoi ragazzi in un momento importante della stagione.