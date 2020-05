Repubblica - Domani il Napoli comincia con gli allenamenti di gruppo: spogliatoi restano chiusi

Ieri s'è chiusa la settimana di lavoro del Napoli, dal momento che oggi la squadra resterà a riposo e non si recherà a Castel Volturno. Stando a quanto scritto da La Repubblica, da domani invece si entrerà nella fase degli allenamenti di gruppo, anche se già negli ultimi giorni ci sono stati dei lavori collettivi come le esercitazioni di passaggi. Ma gli spogliatoi resteranno ancora chiusi perché non sarà consentito fare la doccia. Resta in vigore il protocollo FIGC.