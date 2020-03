Repubblica - Finire campionati e priorità dei club: rischiano cause di risarcimento da parte delle Tv

"Non poter dare un vincitore ai vari tornei nazionali esporrebbe le leghe a cause di risarcimento dalle tv". Lo scrive l’edizione odierna di Repubblica, che spiega come i club dei vari campionati europei rischierebbero di non vedersi riconosciuta l’ultima quota dei diritti annuali da riscuotere nel caso in cui non venissero completati i campionato. “Soldi - scrive il quotidiano - che molti club hanno già speso e senza i quali sarebbe a forte rischio la loro stessa sopravvivenza”.