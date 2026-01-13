Repubblica - McTominay quando parlava sembrava Conte: arringa da leader

Maurizio Crosetti sul quotidiano Repubblica oggi in edicola elogia Scott McTominay non solo per i due gol all'Inter ma anche per la sua leadership e le sue parole nel post-gara: "Forse c’entra l’ingegneria genetica, forse è come in quei vecchi film dell’orrore dove montavano la testa di qualcuno sul corpo di qualcun altro. O sarà la solita intelligenza artificiale?

Ma Scott McTominay, intervistato in campo da Dazn dopo la prodigiosa prestazione contro l’Inter, sembrava Conte. Era diventato “McConte”. Nel giro di poche frasi, in inglese (il suo italiano ancora non glielo permette, ma ci arriverà), con i nomi dei calciatori napoletani assenti e contati sulla punta delle dita come fanno i bambini, e poi accostati a quelli dell’Inter nell’ipotesi che anche lì mancassero certi campioni fondamentali. Ecco, in quell’arringa si è proprio visto il leader".