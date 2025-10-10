Repubblica sugli infortuni: "Tanti ultra trentenni in rosa, è quasi fisiologico"

vedi letture

Il quotidiano Repubblica oggi in edicola parla degli infortuni in casa Napoli con riferimento agli ultimi, Politano e Lobotka, ko contro il Genoa e ora costretti a stare fermi per un po' di giorni: "Nel conto è stata messa anche l’età media molto alta dei campioni d’Italia, nel cui organico abbondano gli ultra trentenni: da Di Lorenzo a Rrahmani, da Politano a Spinazzola, da Anguissa a De Bruyne. I giovani sono la minoranza e con questi presupposti è quasi fisiologico che ci sia spesso affollamento in infermeria.

Gli ultimi della serie a fermarsi sono stati Lobotka e Politano, ko domenica scorsa contro il Genoa. Il forte regista slovacco ha nel Napoli un sostituto di ruolo e quasi naturale: lo scozzese Billy Gilmour. Ma all’occorrenza anche De Bruyne potrà adattarsi nelle posizione di playmaker", si legge sul quotidiano oggi in edicola.