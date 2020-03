Repubblica sul vergognoso striscione contro la sanità di Napoli: "Peste dell'odio non si ferma mai"

La peste dell’odio non si ferma davanti a niente. Questo il commento presente su Repubblica, in un pezzo firma di Paolo Berizzi, sul vergognoso striscione esposto nei giorni scorsi: “Napoli ultras: la tua sanità è uguale alla tua mentalità. Infami”. Nell’articolo viene ricordato come in questo momento così drammatico per il Nord, dal Sud stiano arrivando aiuti e sostegno ma questo non basta a placare questa stupida rivalità.

"Napoli ultras: la tua sanità è uguale alla tua mentalità. Infami". In piena pandemia, con la Lombardia in ginocchio per il Covid-19, ecco lo striscione della Curva Nord interista. La peste dell'odio non si ferma di fronte a niente.#Pietre

— Paolo Berizzi (@PBerizzi) March 20, 2020