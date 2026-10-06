Retroscena Conte: erano tutti d'accordo ad allontanarlo da Napoli

Emerge sui quotidiani oggi in edicola un retroscena relativo al recente passato del Napoli. E della panchina azzurra. Secondo Repubblica, tre mesi fa il Napoli viveva un momento di grande compattezza, tenuta insieme da un obiettivo prioritario condiviso, anche se per ragioni diverse: accompagnare alla porta Antonio Conte. Nello spogliatoio erano in molti a non reggere più, sul piano fisico e anche nervoso, i metodi da sergente di ferro del tecnico leccese.

Il malumore ai piani alti

Il clima non era diverso in società. Da due stagioni covava il malcontento dei dirigenti, graduati compresi, e dei funzionari che, loro malgrado, erano stati messi in un angolo. Avevano bisogno di riprendersi i propri centri di potere, grandi e piccoli. “Eppure tre mesi fa nel Napoli regnava la compattezza: tutti uniti da un obiettivo prioritario e per ragioni diverse comune, accompagnare alla porta Antonio Conte. Nello spogliatoio erano infatti in tanti a non sopportare più (dal punto fisico e pure nervoso) i metodi da sergente di ferro del tecnico leccese".