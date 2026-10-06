Stadio Maradona, via la pista d'atletica: già scelto dove verrà spostata
Una volta rimossa dallo stadio Maradona, la pista di atletica sarà realizzata nel Parco dello sport di Bagnoli. La rimozione fa parte dei lavori di riqualificazione legati alla candidatura a Euro 32 e, in ogni caso, andrà avanti anche senza gli Europei di calcio, che prevedono l'avvicinamento degli spalti al terreno di gioco. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno.
Bagnoli, accordo con le Fiamme Oro
Per l'area di Bagnoli, anch'essa da riqualificare dopo anni di abbandono, il sindaco Gaetano Manfredi, commissario di governo per la zona, ha siglato con le Fiamme Oro della polizia un accordo per l'affidamento del Parco dello sport. Si trova così una soluzione a un tema più volte sollevato da politica e addetti ai lavori: le società di atletica che attualmente utilizzano la pista del Maradona, infatti, dovranno rinunciarvi più o meno a partire dal prossimo anno.
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