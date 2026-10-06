ADL avanza per il centro sportivo a Qualiano: il retroscena di ieri

Un saluto ad Allegri e Manna, una breve chiacchierata e poi dritto nel suo ufficio per circa un'ora. Ieri, poco prima di pranzo, Aurelio De Laurentiis è tornato al centro sportivo di Castel Volturno, dove ha incrociato l'allenatore e il direttore sportivo prima di chiudersi a lavorare. La visita del presidente del Napoli non è casuale: arriva infatti in settimane di attesa per le novità sul futuro impianto di allenamento del club, un dossier che sta particolarmente a cuore al patron e che da tempo occupa l'agenda della società azzurra. Lo si legge sul 'Corriere dello Sport' oggi in edicola.

Napoli, ADL a Castel Volturno: il sogno del nuovo centro sportivo

Il progetto di De Laurentiis è chiaro su Qualiano: andare avanti con la costruzione di una nuova casa per il Napoli. Dopo un lungo lavoro di ricerca, stando a quanto filtra, sarebbe stata individuata l'area giusta su cui far sorgere la struttura, un passaggio che rappresenta un tassello importante per l'intera operazione. Il cammino, però, non è privo di ostacoli: la parte burocratica, infatti, è ancora molto corposa e richiederà tempo, pazienza e una serie di passaggi con le istituzioni coinvolte. Per questo l'attesa continua, in un clima di cauto ottimismo. Il presidente, intanto, prosegue il suo lavoro nell'ombra, consapevole che da questo progetto passa una parte significativa del futuro del club.