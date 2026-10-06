Infortunio Vergara: cosa filtra dopo il problema al polpaccio con l'Italia

Serata dolce e amara a Bologna. Nonostante la bella vittoria, a cinque minuti dalla fine Antonio Vergara ha lasciato il campo accusando dolore e si è seduto in panchina con una borsa del ghiaccio sul polpaccio destro. Una zona delicata, che non lascia tranquilli. L'episodio rischia di pesare più del risultato, perché va ad aggiungersi a una situazione già complicata sul fronte fisico: durante le tre settimane di pausa per le nazionali, infatti, gli infortuni sono stati tre. Un bilancio che alimenta le preoccupazioni dell'ambiente azzurro e che riporta al centro il tema dei problemi muscolari. Ne parla La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

Napoli, paura per Vergara: ghiaccio sul polpaccio dopo il successo di Bologna

Il centrocampista classe 2003 è uscito dal terreno di gioco accusando un dolore evidente, e il ghiaccio applicato subito dopo racconta la cautela dello staff medico. La speranza è che non sia nulla di grave, ma per avere un quadro più chiaro bisognerà attendere gli accertamenti delle prossime ore, che stabiliranno l'entità del problema e gli eventuali tempi di recupero. Fino ad allora resta l'apprensione, in una stagione in cui ogni stop pesa sulle rotazioni e sulle ambizioni della squadra. Il Napoli può sorridere per i tre punti conquistati, ma si ritrova ancora una volta a fare i conti con un'infermeria affollata e con la necessità di capire come evitare nuovi stop.