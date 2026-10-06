Spunta "patto d'acciaio" tra ADL, Allegri e Manna: i dettagli

Ieri a Castel Volturno si sono incontrati il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, il direttore sportivo Giovanni Manna e l'allenatore Max Allegri. Secondo Tuttosport, al termine del vertice è emerso un vero "patto d'acciaio": il numero uno del club ha rinnovato la propria fiducia a Allegri e Manna, escludendo qualsiasi ultimatum alla vigilia di un tour de force molto impegnativo.

Fiducia al tecnico e il nodo infortuni

Sul tavolo sono finite le ultime criticità tattiche e gestionali, con un messaggio di compattezza rivolto all'intero gruppo. De Laurentiis ha ribadito con chiarezza la piena fiducia nel tecnico: nessun ultimatum, dunque, ma un'intesa tra società, dirigenza e guida tecnica per ritrovare continuità di risultati e rilanciarsi in campionato. Spazio anche al tema medico: i cambi in panchina e nello staff sanitario non hanno ancora risolto i problemi della passata stagione.