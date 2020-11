Retroscena da Castel Volturno: spunta una richiesta di Gattuso alla ripresa allenamenti

Resettare la rabbia per la sentenza in merito al caso Juventus-Napoli e concentrarsi sul campo, Gattuso predicò questa linea dopo il provvedimento del giudice sportivo. La strategia dell’allenatore non cambia, il suo obiettivo è che il lavoro non venga condizionato dalla seconda mazzata inflitta dalla giustizia sportiva. A Castel Volturno azzurri tornati al lavoro dopo i due giorni di riposo concessi a margine della vittoria di Bologna. Con sedici nazionali in giro per il mondo, sono soltanto dieci i giocatori presenti. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.