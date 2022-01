Retroscena da Roma: ADL voleva fermare il campionato, ma gli altri club avevano un sospetto

Davanti all'ipotesi che il governo fermasse il campionato - sottolinea Il Messaggero - un buon numero di club fra cui Milan, Inter e Juventus si sono presentati alla riunione dei club di A con uno spirito collaborativo. Un solo pensiero: fornire un segnale di apertura prima che fosse la politica a vietare l'accesso al pubblico negli impianti. Come? Ridurre la capienza a cinquemila spettatori nelle due giornate di campionato dei weekend 15/16 e 22/23 gennaio. Tutti d'accordo anche nel dire che dal 6 febbraio, quando riprenderà il campionato dopo la sosta del 29/30 gennaio, si tornerà alla normalità. Almeno quello è l'obiettivo perché tutto si valuterà in base ai contagi.

Retroscena.

Così se nell'assemblea andata in scena venerdì 7 gennaio, qualche voce fuori dal coro c'era stata. Vedi Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, che avrebbe fermato tutto e c'era chi nutriva sospetti sul fatto di voler recuperare i propri indisponibili. Ieri i 20 club hanno considerato tutti i rischi. Da qui la scelta di dare un segnale ben preciso (sono in tanti, però, a credere che il governo chieda lo stop per motivi politico-demagogici e non scientifici).