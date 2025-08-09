Retroscena de Il Mattino: Al Napoli è stato proposto (gratis) Zinchenko dell'Arsenal

Oleksandr Zinchenko, esterno basso (negli ultimi tempi) ma anche ala sinistra con un grande senso tattico potrebbe lasciare l'Arsenal ed è stato proposto al Napoli. Questo è quanto riporta un ’articolo sull'edizione odierna de Il Mattino, che parla del 28enne ucraino che è in uscita dai Gunners in questa sessione di mercato.

"La Premier si prepara alla svendita: club pieni zeppi di esuberi, pronti a essere ceduti. Ed è per questo che c'è una grande tentazione last minute. I Gunners hanno fissato una quotazione di 10 milioni di sterline e nessuno lo ha voluto fino ad adesso: ora a Londra sono pronti a darlo via gratis, anche perché ha un solo anno di contratto. E qui c'è la riflessione".