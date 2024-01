Retroscena Dendoncker: il primo incrocio col Napoli risale addirittura a 10 anni fa

Il prossimo rinforzo del Napoli sarà Leander Dendoncker. Il primo incrocio tra quest'ultimo e gli azzurri risale addirittura a 10 anni fa

Il prossimo rinforzo del Napoli sarà Leander Dendoncker. Il primo incrocio tra quest'ultimo e gli azzurri risale addirittura a 10 anni fa, come sottolinea il Corriere del Mezzogiorno: "Il Napoli lo segue da molto tempo, non solo durante le stagioni al Wolverhampton, club in cui ha probabilmente vissuto i momenti migliori della sua carriera.

Il primo incrocio tra il Napoli e Dendoncker risale a dieci anni fa, precisamente a febbraio 2014, quando alla Viareggio Cup la Primavera guidata da Giampaolo Saurini affrontò l’Under 19 dell’Anderlecht. Contini, che difendeva la porta del Napoli al Bresciani del Viareggio, sarà un compagno di squadra di Dendoncker".