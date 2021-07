Retroscena Donnarumma: c'era il Napoli, il Milan superò tutti grazie al fratello

Oggi tutti esaltano Donnarumma, eroe degli Europei. Il numero uno azzurro ripartirà dal Psg ma in passato poteva essere del Napoli. Il retroscena è sul Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola: "Il Milan, che aveva già preso Antonio, il fratello classe ’90, nel 2013 riuscì a battere l’Inter in un derby del mercato e a beffare la Juventus, la Fiorentina, il Napoli che hanno provato a convincere Gigio e la sua famiglia".