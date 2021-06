Retroscena Fabian: ADL la scorsa estate ha rifiutato 50mln, era finito nel mirino del Cholo

Il Napoli ha rifiutato la scorsa estate 50 milioni di euro dall'Atletico Madrid per Fabiàn. Questo il retroscena svelato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Proprio poco prima che si chiudesse il mercato estivo del 2020, quello spostato in avanti per colpa della pandemia, l’Atletico Madrid - che Andrea Berta, il dg bresciano, ha trascinato con il Cholo Simeone dove nessuno avrebbe osato sospettare - ci ha provato con un last minute e con 50 milioni di euro.

Trattativa naufragata ancor prima che prendesse il largo, perché sarebbe mancata la possibilità di intervenire lucidamente per trovare un sostituto" spiega il quotidiano.