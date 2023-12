Retroscena Gazzetta - Mazzarri ha fatto questa richiesta alla squadra

Ne scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport

TuttoNapoli.net

Walter Mazzarri torna su un tema che era stato toccato anche da Rudi Garcia: la fase di finalizzazione. Ne scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. "È vero che la stagione è cominciata decisamente male in campionato, ma la Champions e il suo prestigio può ridare splendore e autostima a una squadra smarrita e decisamente al di sotto del proprio rendimento. Mazzarri sta proteggendo i suoi ragazzi, cercando di non dare loro pressione in eccesso.

E gli ha chiesto soprattutto maggiore cattiveria nelle conclusioni. Perché il Napoli, seppur con qualche difficoltà, costruisce gioco ma deve ritrovare i terminali giusti e spietati per segnare e riprendere a vincere".