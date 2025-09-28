Retroscena Il Mattino: Di Lorenzo ha rischiato di non giocare Milan-Napoli, il motivo

La lista degli indisponibili in casa Napoli poteva essere ancora più lunga in vista del big match di questa sera a San Siro contro il Milan. Come riportato da Il Mattino, infatti, anche Giovanni Di Lorenzo ha accusato qualche fastidio muscolare negli ultimi giorni e la sua presenza è stata in dubbio fino alla vigilia. Il capitano, però, ha stretto i denti e sarà regolarmente a disposizione di Antonio Conte, deciso a non mancare una sfida così importante anche perché, mercoledì in Champions League contro lo Sporting Lisbona, dovrà restare ai box per squalifica.

Il suo recupero rappresenta una notizia fondamentale per l’allenatore, che si trova già a dover fare i conti con numerose defezioni nel reparto difensivo: Spinazzola, Olivera, Buongiorno e Rrahmani non saranno della partita. La presenza del leader azzurro, dunque, garantirà solidità e personalità a una retroguardia ridotta ai minimi termini. Conte potrà così contare sul suo punto di riferimento in campo e nello spogliatoio, in una gara che potrebbe rivelarsi già cruciale per le ambizioni stagionali del Napoli.