Retroscena Insigne - Poteva partire dalla panchina, Spalletti ha cambiato idea: il motivo

Spalletti sembrava orientato a dare un turno di riposo a Lorenzo Insigne contro il Bologna, poi ha cambiato idea. Capitano titolare e due volte in gol dal dischetto. L'edizione odierna del quotidiano Repubblica rivela i motivi per cui l'allenatore azzurro ha fatto marcia indietro. Per rispondere al Milan, che era capolista solitario, Spalletti ha deciso - in extremis - di puntare ancora su Insigne. Che ha segnato una doppietta ed è uscito dopo 65' tra gli applausi dello stadio Maradona.