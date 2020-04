Retroscena: lettera di Sky 40' prima dell'assemblea manda su tutte le furie i presidenti di Serie A

Una lettera inviata da Sky quaranta minuti prima dell’assemblea di Lega compatta all’improvviso le molteplici anime del pallone. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere della Sera che spiega i motivi alla base dell'unione dei club nel voler riprendere. La richiesta di maxi riduzioni ai club, con i conti già in debito d’ossigeno a causa della crisi da coronavirus, manda su tutte le furie i presidenti.

La richiesta di sconti (da ottenere nella prossima stagione) da parte di Sky, Dazn e Img pari a 455 milioni se il campionato non viene portato a termine o di 200 in caso di conclusione del torneo, è stata considerata dalla Lega come un tentativo di approfittare della debolezza strutturale del calcio.