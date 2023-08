Retroscena Natan: ha già fornito incartamento per un vecchio problema cardiologico

La lunga ricerca del Napoli s'è conclusa con Natan Bernardo de Souza, talento classe 2001 del Red Bull Bragantino

La lunga ricerca del Napoli s'è conclusa con Natan Bernardo de Souza, talento classe 2001 del Red Bull Bragantino e per il Corriere dello Sport ha le caratteristiche ideali che rispondono alla natura del Progetto-Napoli: "Età, talento, versatilità (un centrale mancino che sa eventualmente scalare sulla fascia), un fisico bestiale racchiuso e in un metro e novanta, e il desiderio di emergere, per essere d’aiuto alla famiglia e ad un fratello costretto da una caduta alla sedia a rotelle. Le centoventi presenze di Natan spingono a sospettare che abbiano aiutato a tracciare un solco".

Ed ancora: "De Laurentiis - su ispirazione di Meluso, Micheli e Mantovani - ha avviato le chiacchierate: dieci milioni di euro per il 70%, un trenta che appartiene a privati, contratto quinquennale e tempi rapidi per concludere, possibilmente anche domani, al massimo lunedì". Tra l'altro il giocatore - si legge - ha fornito già il primo incartamento medico necessario per fugare dubbi su un precedente problema cardiologico