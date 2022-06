Retroscena Ostigard: Cannavaro è il suo idolo, ha la sua foto sul display del cellulare

Leo Ostigard, futuro difensore del Napoli, ha come idolo Fabio Cannavaro. Leo in Norvegia cominciò a informarsi

Leo Ostigard, futuro difensore del Napoli, ha come idolo Fabio Cannavaro. Leo in Norvegia cominciò a informarsi e ad ammirare video di quello che per lui sarebbe diventato un modello. Al punto che sul display del proprio cellulare Leo ha messo l’immagine di Cannavaro che alza la Coppa del Mondo a Berlino, in quel 2006 che sarebbe diventato per il capitano l’anno migliore, con il Pallone d’oro e il Fifa World Player. Lo riferisce l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.