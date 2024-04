Retroscena Ostigard: oggi titolare, ma a gennaio era stato quasi ceduto

efezione per Francesco Calzona alla vigilia del match contro il Frosinone, ieri, quando a Castel Volturno si è fermato Juan Jesus.

Defezione per Francesco Calzona alla vigilia del match contro il Frosinone, ieri, quando a Castel Volturno si è fermato Juan Jesus. Oggi al Maradona toccherà a Leo Ostigard probabilmente sostituire il brasiliano e il Corriere del Mezzogiorno racconta un retroscena sul difensore ex Genoa:

"Infatti il difensore non si è allenato per una sciatalgia che lo blocca nei movimenti. Al suo posto il norvegese Ostigard che è stato quasi per essere ceduto nel mercato di gennaio al Genoa. Fin qui sedici le presenze (13 da titolare) per un totale di 1169 minuti conditi da un gol stagionale".