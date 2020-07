Retroscena Repubblica - Lettera di ADL alla squadra: vacanze ridotte se out col Barça

Aurelio De Laurentiis ed una lettera scritta alla squadra per motivarla in vista della sfida Champions con il Barcellona. A svelare il retroscena è l'edizione odierna di Repubblica, che ricostruisce il contenuto della lettera scritta dal patron.

Il quotidiano spiega come fossero contenute 'le istruzioni da seguire in caso d’eliminazione contro il Barcellona. Per gli azzurri le vacanze sarebbero cortissime, con il raduno per la prossima stagione programmato appena dodici giorni dopo la trasferta spagnola. Se il cammino del Napoli in Champions si concluderà negli ottavi di finale, infatti, Insigne e compagni dovranno presentarsi in sede già il 20 agosto per un altro ciclo di tamponi e per le visite mediche: propedeutiche al ritiro di fine mese in Abruzzo'.