"Ricorda a Sarri quanto è stato bravo a tramutarlo in 9": le pagelle di Mertens

Nella notte del Diez brilla la stella di Dries. Mertens stende l'ex Sarri con una doppietta da sogno, due gol bellissimi per celebrare nel modo migliore Maradona ad un anno dalla sua scomparsa. Per La Gazzetta dello Sport Mertens merita 9 in pagella: "Difficile scegliere il gol più bello, Ciro ricorda a Sarri quanto è stato bravo a tramutarlo in centravanti. Brillante anche nel pressing alto. Ha pure il merito di ridare agli azzurri gioia e divertimento in un periodo delicato".

Stesso voto dal Corriere dello Sport: "Imprendibile tra le linee, come si vede nell’azione del primo gol che costruisce allargando il gioco su Lozano e cercando di andare a concludere. Onora la memoria di Maradona con una doppietta da urlo: fa scivolare Acerbi, mette a terra Patric con un dribbling e infila Reina. Il pallonetto per il 3-0 è una poesia balistica alla Dieguito per intuizione, esecuzione e traiettoria. Esce con la standing ovation: tutti in piedi per Dries".

Voto 8,5 invece nelle pagelle targate TMW: "Quel folletto magico decide di regalarci paragoni a iosa con Maradona. Proviamo a non cascarci, agli atti che stasera sarà chiamato Diego e non Ciro".

TMW: 8,5

La Gazzetta dello Sport: 9

Corriere dello Sport: 9

Tuttosport: 8

Corriere della Sera: 8