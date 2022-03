Riforme di sistema e l'organizzazione di Euro 2032: il piano di Gravina per il rilancio

Chiusa la pagina del Mondiale 2022 nel peggiore dei modi, Federazione e Nazionale adesso inizieranno un percorso parallelo

Chiusa la pagina del Mondiale 2022 nel peggiore dei modi, Federazione e Nazionale adesso inizieranno un percorso parallelo, con programmi politici e tecnici verso la stessa direzione, quella europea. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport infatti, il primo obiettivo dell'Italia di Mancini è quello di confermarsi nel 2024 in Germania, mentre il presidente Gravina da qui a settembre 2023 dovrà riuscire a ottenere per la FIGC l'organizzazione di Euro 2032.

Risolto il problema del CT, con Mancini che onorerà il suo impegno fino al 2026, Gravina sarà attivo sul piano interno: previsto a Roma subito un incontro con tutte le componenti della sua governance per uno scambio di vedute, dopo la fitta rete di telefonate e confronti seguiti alla notte buia di Palermo. La questione del pacchetto “riforme di sistema” sarà sul tavolo, accanto all’analisi degli scenari azzurri, scrive il quotidiano sportivo.