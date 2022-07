Rinnovo Koulibaly, Ramadani rifiuta 4mln? Gazzetta: "Eppure i big svincolati sono tanti..."

Quattro milioni netti a stagione più bonus. Questa l'offerta che il Napoli aveva pronta per il rinnovo di Kalidou Koulibaly.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Quattro milioni netti a stagione più bonus. Questa l'offerta che il Napoli aveva pronta per il rinnovo di Kalidou Koulibaly, ma Fali Ramadani non pare avere intenzione di prenderla in considerazione e ha rimandato l'incontro con la società partenopea. La Gazzetta dello Sport riporta la notizia e si lascia andare ad una considerazione:

"Ma sono ancora diversi i giocatori svincolati di alto livello senza contratto e dunque questo dovrebbe far riflettere anche agenti sempre alla ricerca di guadagni migliori in un panorama economico e finanziario che sta facendo sgonfiare il pallone. E poi Kalidou non è tipo da mettere la questione economica davanti a tutto".