Riprende la preparazione in vista del Venezia: svelato il piano d'allenamento per le festività

Domenica 29 dicembre, alle 15, il Napoli affronterà il Venezia al Maradona per la 18ª giornata di Serie A, ultima dell'anno solare 2024. In vista del match contro i lagunari gli azzurri torneranno ad allenarsi oggi, dopo i due giorni liberi concessi da Antonio Conte dopo Genova.

Nell'edizione in edicola oggi, Repubblica ha svelato il piano di allenamenti in vista delle festività natalizie, voluto dal tecnico azzurro. Il Napoli svolgerà doppia seduta oggi, dovrebbero fermarsi soltanto nel giorno di Natale. Azzurri sempre in campo con ritiro organizzato per sabato sera (come di consueto quando la domenica si gioca alle 15).