Ritiro, allenamenti nuovi e tanto dialogo: così Gattuso ha cambiato il Napoli

Gennaro Gattuso ha cambiato il Napoli, gli ha restituito la voglia di fare gruppo, oltre al gioco e ai risultati. Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, si sofferma sulle modifiche apportate dal nuovo allenatore per la rinascita. Non di carattere tattico. Anzittutto quella notte dopo Napoli-Fiorentina, in cui i calciatori si sono confessati, fino ad un orario insolito. A Castel Volturno Gattuso ha sistemato tutto, parlando ai calciatori, mettendoli a semicerchio, per entrare nella loro testa.

METODI - Ma non solo quella notte. In via generale se il Napoli è risorto lo si deve anche alla metodologia di lavoro di Rino: cento minuti di allenamenti, infarciti di dialogo continuo per spiegare le sue teorie e confrontarsi con gli altri, il ritiro e non solo. Così Gattuso ha cambiato le cose.