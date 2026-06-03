Ritiro Napoli a Castel Di Sangro: anticipate le possibili date
Il Napoli si prepara a svelare ufficialmente il programma della prossima estate. Domani alle 14.30, nella suggestiva cornice di Palazzo Petrucci, il club azzurro presenterà insieme alle istituzioni locali i ritiri estivi di Dimaro-Folgarida e Castel di Sangro, due appuntamenti ormai diventati una tradizione consolidata per la preparazione della squadra.
Come evidenzia il Corriere dello Sport, si tratta di "una doppia tappa ormai consolidata che accompagnerà anche la preparazione della stagione del centenario che ricorrerà l'1 agosto". Un'annata speciale per il club partenopeo, che celebrerà cento anni di storia e che sarà chiamato a preparare nel migliore dei modi una stagione particolarmente importante.
Ritiro Dimaro Napoli: le date sono già ufficiali
La prima fase del ritiro si svolgerà in Trentino, dove gli azzurri lavoreranno dal 17 al 27 luglio presso lo stadio Comunale di Carciato. Un rapporto che dura ormai da oltre un decennio. Il Corriere dello Sport ricorda infatti che si tratta di "un legame iniziato nel 2011 e diventato ormai una tradizione".
Ritiro Castel di Sangro Napoli: le date anticipate dal Corriere dello Sport
Terminata la parentesi di Dimaro-Folgarida, la squadra si trasferirà in Abruzzo per completare la preparazione estiva. Le date ufficiali del ritiro di Castel di Sangro non sono ancora state comunicate, ma secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport dovrebbero essere comprese "tra il 30 luglio e il 13 agosto". Anche in questa occasione il quartier generale degli allenamenti sarà lo stadio Patini, ormai casa estiva del Napoli negli ultimi anni.
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