Ritiro Napoli, ottime notizie da Neres e Gilmour: le ultime
Un violento temporale ha condizionato il lavoro del Napoli nel ritiro di Castel di Sangro. La seduta pomeridiana di giovedì 6 agosto allo stadio Teofilo Patini è stata interrotta dalla pioggia intensa: dopo circa quaranta minuti dedicati alla preparazione atletica sotto la guida dello staff di Massimiliano Allegri, la squadra azzurra è stata costretta a lasciare il terreno di gioco e rientrare negli spogliatoi. Nonostante lo stop forzato, l’allenamento ha comunque regalato alcune indicazioni positive sul fronte recuperi.
La principale novità è stata il ritorno in gruppo di David Neres, impegnato nelle esercitazioni atletiche curate da Francesco Magnanelli. L’esterno brasiliano era fermo da mesi a causa di un infortunio alla caviglia sinistra rimediato a gennaio, seguito da un ulteriore problema fisico accusato prima della sfida contro il Pisa e da un percorso di terapia rigenerativa al ginocchio sinistro tra Trentino e Abruzzo. Insieme a Neres hanno lavorato anche Scott McTominay, Rafa Marin e Billy Gilmour, rientrato dopo la distorsione al ginocchio destro subita con la nazionale scozzese. L’unico assente sul campo è stato Sam Beukema. La seduta ha inoltre rappresentato il primo allenamento aperto al pubblico per Kevin De Bruyne, arrivato martedì sera in ritiro e rimasto a riposo nell’amichevole contro l’Osasuna. Lo riporta il Corriere dello Sport.
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