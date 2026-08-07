Ritiro Napoli, ottime notizie da Neres e Gilmour: le ultime

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Napoli, il maltempo ferma l’allenamento. Neres torna in gruppo, primi passi per De Bruyne

Un violento temporale ha condizionato il lavoro del Napoli nel ritiro di Castel di Sangro. La seduta pomeridiana di giovedì 6 agosto allo stadio Teofilo Patini è stata interrotta dalla pioggia intensa: dopo circa quaranta minuti dedicati alla preparazione atletica sotto la guida dello staff di Massimiliano Allegri, la squadra azzurra è stata costretta a lasciare il terreno di gioco e rientrare negli spogliatoi. Nonostante lo stop forzato, l’allenamento ha comunque regalato alcune indicazioni positive sul fronte recuperi.

La principale novità è stata il ritorno in gruppo di David Neres, impegnato nelle esercitazioni atletiche curate da Francesco Magnanelli. L’esterno brasiliano era fermo da mesi a causa di un infortunio alla caviglia sinistra rimediato a gennaio, seguito da un ulteriore problema fisico accusato prima della sfida contro il Pisa e da un percorso di terapia rigenerativa al ginocchio sinistro tra Trentino e Abruzzo. Insieme a Neres hanno lavorato anche Scott McTominay, Rafa Marin e Billy Gilmour, rientrato dopo la distorsione al ginocchio destro subita con la nazionale scozzese. L’unico assente sul campo è stato Sam Beukema. La seduta ha inoltre rappresentato il primo allenamento aperto al pubblico per Kevin De Bruyne, arrivato martedì sera in ritiro e rimasto a riposo nell’amichevole contro l’Osasuna. Lo riporta il Corriere dello Sport.