Rivoluzione in difesa: Giuntoli pianifica l'assalto a Senesi

Il Napoli si appresta a rivoluzionare la difesa. Quasi scontati gli addii di Hysaj e Maskimovic in scadenza, resta da capire se ci sarà la cessione di Koulibaly dopo la scelta di non partire la scorsa estate. La Gazzetta dello Sport analizza la questione, spiegando come tra i rinforzi ci potrebbe essere un doppio innesto: "Non solo Nikola Milenkovic della Fiorentina. Cristiano Giuntoli sta pianificando anche un’altra trattativa per portare a Napoli il difensore argentino del Feyenoord, Marcos Senesi. Il club olandese valuta il giocatore 15 milioni di euro".