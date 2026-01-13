Rocchi premia Doveri ma non ha apprezzato la sceneggiata di Conte
L'edizione odierna de La Gazzetta parla dei giudizi di Rocchi per l'ultimo turno di campionato con un arbitro su tutti promosso: quello di Inter-Napoli. Ecco quanto scrive il quotidiano oggi in edicola: "Doveri ottimo. Abisso male ma non verrà fermato: solo turnazione.
Alla fine della ventesima giornata, c'è un super promosso dai vertici tecnici arbitrali (il fischietto di Inter-Napoli) e qualche strascico per Como-Bologna. Di Daniele Doveri - rigore solare giustamente assegnato grazie al Var - sono piaciute la gestione della partita e il controllo totale degli eventi, quindi la personalità messa dentro la gara. Non certo apprezzata - è inevitabile - la sceneggiata di Antonio Conte".
