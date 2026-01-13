Rocchi premia Doveri ma non ha apprezzato la sceneggiata di Conte

Rocchi premia Doveri ma non ha apprezzato la sceneggiata di Conte TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:42Rassegna Stampa
di Fabio Tarantino

L'edizione odierna de La Gazzetta parla dei giudizi di Rocchi per l'ultimo turno di campionato con un arbitro su tutti promosso: quello di Inter-Napoli. Ecco quanto scrive il quotidiano oggi in edicola: "Doveri ottimo. Abisso male ma non verrà fermato: solo turnazione.

Alla fine della ventesima giornata, c'è un super promosso dai vertici tecnici arbitrali (il fischietto di Inter-Napoli) e qualche strascico per Como-Bologna. Di Daniele Doveri - rigore solare giustamente assegnato grazie al Var - sono piaciute la gestione della partita e il controllo totale degli eventi, quindi la personalità messa dentro la gara. Non certo apprezzata - è inevitabile - la sceneggiata di Antonio Conte".