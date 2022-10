Roma-Napoli non è una gara come tutte le altre: Mourinho impone il ritiro ai suoi

No, non è una partita come tutte le altre. Roma-Napoli è gara sentita, sentitissima. E anche cruciale per l'alta classifica della Serie A.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it No, non è una partita come tutte le altre. Roma-Napoli è gara sentita, sentitissima. E anche cruciale per l'alta classifica della Serie A. José Mourinho lo sa e vuole tutti sul pezzo. Al punto da imporre, secondo il Corriere dello Sport, di rimanere in ritiro a Trigoria. Stamattina la squadra è dunque al centro tecnico e ci resterà fino alla partenza per l'Olimpico nel tardo pomeriggio.