Roma, sorpresa Ranieri: cambia modulo per Napoli. C'è una certezza

Dopo il 4-4-2 di due giorni fa, ieri Claudio Ranieri, allenatore della Roma, ha sperimentato una soluzione tattica con l'utilizzo di esterni d'attacco e tre centrocampisti. Una sorta di 4-5-1 che può trasformarsi in un 4-3-3 in fase d'attacco, con Soulé ed El Shaarawy ad agire sulle fasce.

Una cosa sembra ormai quasi certa: la Roma ripartirà dalla difesa a quattro. Il recupero di Hummels dall'influenza consentirà al tedesco di partire per Napoli ma con ogni probabilità siederà nuovamente in panchina. Il vero dilemma tattico di Sir Claudio riguarda il centrocampo, che potrebbe cambiare anche in base alla presenza di Dybala, anche se a determinare il modulo sarà la posizione di Pellegrini. Lo scrive il quotidiano Il Tempo.