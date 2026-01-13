Rosso a Conte, Corsera: "Arbitri auspicano condanna esemplare e multa salata"

Secondo il Corriere della Sera potrebbero essere due le giornate di squalifica per Conte dopo il rosso contro l'Inter di domenica sera a San Siro. "I responsabili arbi­trali non hanno dubbi sull’epi­so­dio clou di Inter-Napoli che ha fatto esplo­dere di rab­bia Anto­nio Conte, poi espulso e a rischio maxi squa­li­fica: il pestone in area di Rrah­mani su Mkhi­ta­ryan andava san­zio­nato con un tiro dal dischetto, quindi il diret­tore di gara Doveri ha fatto bene a fischiare.

Nes­sun errore, quindi. Ecco per­ché i ver­tici arbi­trali sono infu­riati per l’eccesso di pro­te­ste dell’alle­na­tore napo­le­tano, che secondo loro è andato oltre, con quel «ver­go­gna­tevi tutti» urlato in fac­cia al quarto uomo Colombo. Auspi­cano per­tanto una con­danna esem­plare, con tanto di san­zione salata. Spet­terà oggi al Giu­dice Spor­tivo sta­bi­lirlo, ma Conte rischia due gior­nate di stop".