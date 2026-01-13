Rosso a Conte, Corsera: "Arbitri auspicano condanna esemplare e multa salata"
Secondo il Corriere della Sera potrebbero essere due le giornate di squalifica per Conte dopo il rosso contro l'Inter di domenica sera a San Siro. "I responsabili arbitrali non hanno dubbi sull’episodio clou di Inter-Napoli che ha fatto esplodere di rabbia Antonio Conte, poi espulso e a rischio maxi squalifica: il pestone in area di Rrahmani su Mkhitaryan andava sanzionato con un tiro dal dischetto, quindi il direttore di gara Doveri ha fatto bene a fischiare.
Nessun errore, quindi. Ecco perché i vertici arbitrali sono infuriati per l’eccesso di proteste dell’allenatore napoletano, che secondo loro è andato oltre, con quel «vergognatevi tutti» urlato in faccia al quarto uomo Colombo. Auspicano pertanto una condanna esemplare, con tanto di sanzione salata. Spetterà oggi al Giudice Sportivo stabilirlo, ma Conte rischia due giornate di stop".
