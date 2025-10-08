Rrahmani, tempi di recupero si allungano? Difficile la sua presenza col Torino: le ultime

Rrahmani, i tempi di recupero potrebbero allungarsi di qualche giorno per il difensore. Ne scrive l'edizione odierna de Il Mattino, che fa il punto sulle condizioni del difensore centrale del Napoli che si era infortunato in nazionale nella sosta di settembre. Antonio Conte spera che il recupero di Amir continui con lo stesso ritmo positivo degli ultimi giorni, senza ulteriori intoppi.

Contro il Pisa era già tornato in panchina, segnale chiaro di una guarigione quasi completata, poi, però, il nuovo stop alla vigilia della sfida con il Milan. Difficile immaginarlo in campo subito dopo la sosta contro il Torino: l’obiettivo realistico è il rientro tra la sfida con l’Inter (25 ottobre) e quella con il Como (1 novembre), quando dovrebbe tornare a prendersi la sua maglia da titolare.