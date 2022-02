Sabato la gara-verità con l'Inter: Spalletti vuole dimostrare agli scettici che per lo scudetto c'è

Il big match della prossima giornata di campionato sarà Napoli-Inter, in programma sabato alle 18. Una partita importante soprattutto per gli azzurri, secondo Tuttosport: "La gara-verità si giocherà sabato pomeriggio allo stadio Maradona. “Verità” soprattutto per il Napoli, per dimostrare agli scettici che la formazione di Spalletti potrebbe anche vincere lo scudetto".