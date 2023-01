Salernitana, tutti in bilico: rischia anche De Sanctis

"Si sono intensificati i contatti con Roberto D'Aversa e l'obiettivo è di chiudere la trattativa al massimo entro le prossime 24 ore"

Notte di riflessione per il presidente Danilo Iervolino e per tutto l'ambiente Salernitana con Davide Nicola èad un passo dall'esonero. Queste le possibili soluzioni secondo Tuttosalernitana: "Si sono intensificati i contatti con Roberto D'Aversa e l'obiettivo è di chiudere la trattativa al massimo entro le prossime 24 ore per preparare la delicatissima partita col Napoli senza problematiche di alcun genere. Vive anche le piste Iachini , Semplici e Di Francesco , ma molto dipenderà anche dal futuro del direttore sportivo Morgan De Sanctis .

Non è da escludere affatto un ribaltone a 360°, ma Sabatini ha già smentito qualsivoglia possibilità di tornare. Sarebbe veramente l'ammissione dell'errore forse più grande fatto in estate, non fosse altro perchè sotto traccia si erano già chiusi colpi interessanti. Ad ogni modo era stata valutata la possibilità di arrivare al derby con Nicola per prendersi tutta la settimana per cercare un tecnico che convincesse al 100% e per non farlo esordire in una sfida altamente proibitiva".