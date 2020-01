Sarri, bocciatura unanime dai quotidiani: "Il suo Napoli incantava, questa Juve non stordisce"

"Campo e testa: il Dyhualdo non va, il ritmo è lento e la squadra lunga. Testa, più importante: la Juve riceve buone notizie dal pomeriggio, ma rimette in gioco Inter e Lazio. Questo pesa". La Gazzetta dello Sport analizza così la deludente partita della Juventus e di Maurizio Sarri, al ritorno per la prima volta al San Paolo da avversario proprio ieri sera. Il maestro è stato infatti sconfitto 2-1 dai suoi allievi, determinati e desiderosi di fargli rimpiangere - almeno per una notte - il suo mai dimenticato tradimento estivo. "Il suo Napoli incantava, la sua Juve comanda il campionato ma non stordisce", sentenzia questa mattina il Corriere dello Sport.

Questi tutti i voti di Maurizio Sarri:

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5

TMW: 5